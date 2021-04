Barbiere aperto in zona rossa: multato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aquila hanno notato la saracinesca semiaperta di un salone di parrucchiere.

I poliziotti, una volta all’interno, hanno accertato che l’esercizio commerciale era in attività e, in particolare, un uomo stava tagliando i capelli ad una persona. Il titolare e il cliente sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Infine, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.