Barano d'Ischia: partita con lutto al braccio in memoria del maresciallo Bonavoglia

In occasione della partita di calcio a 5 valevole per il campionato nazionale dilettanti la squadra del Barano “Asd Polivalente Via Piano” indossa il lutto al braccio e dedica un minuto di silenzio in ricordo del Maresciallo Maggiore Gennaro Bonavoglia.

Bonavoglia, comandante della Stazione Carabinieri di Barano d’Ischia, mancato dopo una lunga malattia lo scorso 18 gennaio, era molto amato da tutta la comunità di Barano e più in generale dell'isola di Ischia.

L'iniziativa è stata promossa dalla società sportiva baranese e dai suoi tesserati.