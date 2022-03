Bar del centro storico vende (ancora una volta) alcol a minorenni: scatta la chiusura

Il questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un’enoteca in via Calata Trinità Maggiore.

A proporlo è stata l’Unità operativa tutela emergenze sociali e minori della polizia municipale partenopea, i cui agenti lo scorso 15 gennaio, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, avevano sanzionato un dipendente dell’attività per aver venduto bevande alcoliche a due minorenni, di 15 e 16 anni, ai quali non era stato richiesto il documento d’identità nonostante fossero evidentemente troppo giovani per bere.

Inoltre, il 22 maggio dello scorso anno i poliziotti del commissariato Decumani avevano sanzionato amministrativamente il titolare dello stesso esercizio commerciale per aver somministrato bevande alcoliche ad un minorenne mentre, nell'anno 2020, il gestore era stato sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito e due volte per aver omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela.