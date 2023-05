Concerto Gigi D'Alessio e polemiche per i dehors da rimuovere: i bar ottengono una proroga

Non ha riscosso troppo successo, tra i bar della zona di piazza Trieste e Trento, l’ordinanza della Questura di Napoli che ha sospeso le concessioni di occupazioni di suolo pubblico e quindi di fatto disposto lo sgombero della piazza dai dehors, questo in previsione della prima delle cinque serate, quella di oggi, in cui Gigi D’Alessio si esibirà in piazza del Plebiscito.

Lo sgombero dei luoghi era previsto inizialmente per le ore 17 di oggi, ma i titolari degli esercizi nei dintorni della piazza hanno chiesto l’intervento del Comune. Stamattina il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto una delegazioni di commercianti, assicurando loro che proverà a ridurre le limitazioni per non danneggiare le attività economiche dell’area, particolarmente affollata in questi giorni di turisti.

A quanto pare, Palazzo San Giacomo emetterà una nuova ordinanza volta a prorogare alle 20 di questa sera l’obbligo di eliminare dalla zona i tavolini.

Antonio Visconti e Gennaro Pelliccia del bar Monidee in Piazza Trieste e Trento, insieme ai rappresentanti del Gambrinus e del bar Rosati, hanno spiegato di aver parlato con gli assessori Teresa Armato e Antonio De Jesu della lettera della Questura, ottenendo rassicurazioni sulla proroga.

Intanto proprio il Gambrinus questa mattina non aveva allestito i tavolini nel proprio gazebo rinunciando a sicuri incassi.

Nel frattempo piazza Trieste e Trento e via San Carlo vengono liberate in queste ore dagli scooter e dai taxi. In particolare la polizia municipale sta provvedendo a sgomberare i parcheggi dagli scooter davanti al Teatro, attività parte integrante dell’ordinanza del Questore.