Bar aperto oltre il coprifuoco: i clienti attendevano in macchina

Stanotte gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bagnoli hanno visto che un bar era ancora aperto e stava somministrando bevande ad alcuni avventori a bordo di autovetture. I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpreso a somministrare bevande oltre l’orario consentito e, per il locale, è stata disposta la chiusura per 5 giorni.