Trovati a bere in un bar in piena zona rossa: tutti sanzionati

I carabinieri hanno trovato un bar aperto con 7 persone all'interno. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli hanno imposto la chiusura per 5 giorni al titolare di un bar in Via Orata: il 32enne aveva consentito a 7 persone – tutte sanzionate – di consumare bevande all’interno dell’attività in barba alla normativa anti-contagio.

Nello stesso locale i militari hanno trovato 17 computer dedicati al gioco online, pertanto, sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. I pc sono stati sequestrati.