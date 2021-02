Bar aperto di notte per una festa: la scoperta

Intervenuta la polizia che ha chiuso il locale per cinque giorni e ha multato i presenti

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza San Francesco a Capuana per la segnalazione di una festa in un bar.

I poliziotti, una volta sul posto, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono entrati nel locale in cui hanno sorpreso 20 persone intente a festeggiare e a consumare alcolici, tutte prive di mascherina e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, il titolare è stato anche sanzionato con la chiusura del locale per 5 giorni.