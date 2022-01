Pubblicato il bando per il recupero degli edifici del centro storico di napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Contributi per il recupero e l’efficientamento delle parti comuni degli edifici privati del Centro storico di Napoli sito Unesco La società “INIZIATIVA” è Advisor dell’ente di Palazzo San Giacomo nella definizione dello strumento di ingegneria finanziaria e per la scelta del gestore del fondo di garanzia per l’accesso al credito bancario da parte di privati (condomini, proprietari e aventi titolo in genere) che vogliano realizzare interventi di manutenzione, recupero e trasformazione di facciate, coperture e spazi comuni di edifici localizzati nel centro storico di Napoli - sito Unesco. La società “INIZIATIVA” guidata dall’AD Ivo Allegro è stata l’advisor del gruppo TECNO nell’operazione che ha portato quest’ultimo ad entrare nel capitale di AERE Srl, player nazionale per i servizi di risparmio, efficienza energetica, autoproduzione di energia rinnovabile e sostenibilità ambientale e quindi nel Polo della Sostenibilità, il primo Polo italiano nato a supporto delle PMI interessate alla crescita sostenibile. La procedura prevista dal bando è rivolta a tutti gli iscritti negli albi di banche, intermediari finanziari e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria. Il soggetto selezionato stipulerà una convenzione con il Comune di Napoli per 13 anni per la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del fondo di garanzia, la cui dotazione iniziale è di 14.580.000 euro. Il Fondo punta a facilitare l’accesso al credito bancario agevolato attraverso la concessione di garanzie e contributi in conto interessi a copertura di finanziamenti a medio-lungo termine erogati da banche, intermediari finanziari. Gli incentivi potranno essere utilizzati anche per redazione del progetto, esecuzione dei lavori edilizi, attività propedeutiche per accedere alle detrazioni fiscali per ristrutturazione, riduzione del rischio sismico con riqualificazione energetica e recupero o restauro delle facciate, super bonus e altri. I fondi promuoveranno la riqualificazione del patrimonio edilizio del sito Unesco (2.371 ettari con circa 13.000 edifici a uso residenziale). Il progetto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del prossimo 21 febbraio. L’importo a base di gara è € 1.380.000 oltre IVA. «Con questa ulteriore operazione, INIZIATIVA - afferma l’AD della società Ivo Allegro - si dimostra ancora una volta un Advisor in grado di contribuire in maniera concreta e sostanziale nell’affiancare i processi di sviluppo delle imprese con competenze distintive sulle medie imprese e sulle imprese innovative e tecnologiche». Gli atti di gara sono disponibili sul sito del Comune di Napoli agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/43743 https://acquistitelematici.comune.napoli.it H di P