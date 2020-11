Cercasi infermieri: il bando dell'Asl Napoli 3 sud

L’Asl Napoli 3 Sud corre ai ripari per risolvere l’emergenza legata alla carenza di personale. Lo fa con un bando per soli titoli finalizzato all’assunzione a tempo determinato di 120 infermieri. Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso di laurea di primo livello in Scienze infermieristiche o diploma universitario di infermiere e la specifica iscrizione all’albo professionale. Proprio ieri la notizia dei 97 medici reclutati con bando della Protezione Civile che hanno rinunciato all’incarico in Campania.

Il bando dell’Asl Napoli 3 Sud prevede, come detto, l’assunzione a tempo determinato ossia legato solo a questo particolare momento di emergenza. Difatti la durata del contratto è di otto mesi, rinnovabile in caso di necessità legate all’emergenza pandemica da Coronavirus. Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente inviate tramite procedura telematica entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della Regione Campania