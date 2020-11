Emergenza Covid, servono anestesisti: bando per 40 nuove assunzioni

Servono anestesisti, è una delle principali urgenze in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19. Il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha oggi spiegato quali sono le strategie dell'azienda per ampliare il numero di quelli a disposizione.

Due i fronti: richiamare chi è andato in pensione, ed assumere. "Mercoledì pubblichiamo sul Burc il bando per un contratto di sei mesi più sei mesi a 40 anestesisti – spiega il direttore dell'Asl – Il bando è aperto anche agli specializzando che stanno per laurearsi, infatti possono partecipare anche coloro che concludono la specializzazione a novembre".

"Inoltre aspettiamo risposte al nostro appello per gli anestesisti in pensione in questo caso non c'è un bando ma un appello. Chi voglia dare il suo contributo può candidarsi scrivendo a dir.generale@aslnapoli1centro.it. Ci siederemo, valuteremo quello che possono darci, alcuni dicono che potrebbero sostituire i colleghi nelle sale operatorie non Covid liberando i più giovani per i reparti covid. Bene, sediamoci e discutiamone".

Servirà anche un bando "per l'assunzione a tempo determinato di 20 specialisti di igiene e medicina preventiva, anche questa aperta ai giovani che stanno finendo l'università a novembre". Trenta tecnici esperti in materia di sicurezza del lavoro, intanto, andranno nei dipartimenti per la verifiche e le norme sull'abbattimento del rischio contagio.