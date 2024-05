Venti Bandiere blu per la Campania, una in più dello scorso anno: l'elenco di tutte le località

Sono venti, una in più rispetto all'anno scorso, le località della Campania insignite con la bandiera blu per il 2024. Ecco quali sono le località: Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense, nel napoletano, Positano, in costiera Amalfitana, e poi, quasi l’intera costiera cilentana: Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Camerota, Ispani e San Mauro Cilento. La new entry è Cellole, nel casertano.

La Campania è terza in classifica, a pari merito con la Calabria, dietro Puglia, seconda, e Liguria, prima, per numero di centri che hanno ricevuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri.

Successo per la penisola sorrentina

Cinque comuni dell'Area Marina Protetta Punta Campanella confermano, anche per il 2024, la Bandiera Blu. La cerimonia di conferimento si è svolta questa mattina a Roma. "Una conferma che ci aspettavamo e sulla quale non avevamo dubbi- commenta Lucio Cacace, presidente dell'Amp Punta Campanella- Del resto, già in primavera, alcune riviste e organizzazioni internazionali avevano riconosciuto il grande valore di due siti della nostra Area Marina Protetta: la Baia di Ieranto, inserita tra le 100 spiagge più belle al mondo e prima in Italia nella Guida Lonely Planet, e Marina del Cantone, riconosciuta tra le spiagge più Blue d'Europa dall'agenzia internazionale Cv Villas. La qualità del nostro mare va assolutamente tutelata e, laddove possibile, ulteriormente migliorata".

I cinque Comuni che sono stati riconfermati sono: Massa Lubrense, Positano, Sorrento, Vico Equense e Piano di Sorrento. Per Massa Lubrense, che potrà esporre la bandiera blu in quattro spiagge (Marina del Cantone, Recommone, Baia delle Sirene e Puolo) si tratta del diciassettesimo riconoscimento consecutivo, cosi come per Positano. Premiazioni più recenti (7 e 5 anni consecutivi) invece per i comuni di Sorrento, Piano di Sorrento e Vico Equense. Le bandiere blu danno valore al lavoro svolto dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella in questi anni per proteggere il mare, attraverso una serie di azioni di sensibilizzazione, educazione e informazione ambientale per la qualità delle acque e per la pulizia delle spiagge.

"Un ottimo risultato per il tutto il comprensorio della costiera sorrentina che rientra nell'Amp di Punta Campanella- dichiara il direttore dell'Area Marina Protetta, Lucio De Maio- Un risultato che va mantenuto e anche migliorato, restando sempre vigili e attenti a tutte le possibili fonti di inquinamento, eliminando eventuali problemi con tempestività. La qualità del nostro mare deve essere una priorità assoluta, da tutelare con l'impegno e il contributo di tutti: istituzioni, operatori economici e cittadini".