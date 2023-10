Bandiera della Palestina calata su una Vela di Scampia

Questa mattina una bandiera della Palestina è stata calata da una delle vele di Scampia. "Un segnale inequivocabile da parte del popolo delle Vele di solidarietà e vicinanza alla popolazione di Gaza massacrata in queste ore dalla inaudita furia omicida del governo israeliano nel silenzio colpevole del mondo occidentale", spiegano dal comitato Vele di Scampia. "Già nel maggio del 2021, durante l'ennesimo attacco indiscriminato e immotivato sui civili palestinesi - ricordano - un lungo striscione bianco fu calato dalla stessa vela dal comitato degli abitanti e dichiarava: Scampia for Gaza".

"Questo perché sono anni che Israele - aggiungono dal comitato - porta avanti violenze e massacri ai danni della popolazione civile palestinese e oggi, dopo gli attacchi di Hamas, ha deciso di mettere in campo un definito genocidio, un massacro che non ha precedenti nella storia recente". "Il bombardamento di ieri su uno degli ospedali più grandi della striscia in cui erano presenti feriti, medici e persone in cerca di un riparo più sicuro delle proprie case, e che ha ucciso più di 800 persone (soprattutto donne e bambini) non può lasciare più nessuna coscienza indifferente". "Da Scampia - concludono - gridiamo forte Palestina Libera e invitiamo tutti a proseguire la mobilitazione. Gaza non è sola".