Colpi in banca per oltre 300mila euro: banda di rapinatori finisce a processo

Rapine in banca con bottino di oltre 300 mila euro, in quattro a processo. Quattro persone di Napoli, Giugliano e Terni sono indagate, a vario titolo, di aver consumato tre rapine a varie banche e di averne tentata un’altra, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Terni.

I tre napoletani coinvolti sono M.F., nato a Napoli lI 08.02.1972, , libero per questa causa; C.N., nato a Mugnano di Napoli Il 25.01.1986 residente a Giugliano In Campania, l’obero per questa causa; M.V., nato a Napoli, Il 06.12.1985,libero per questa causa. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi Poziello e Leopoldo Perone.

La prima rapina dal bottino di 140mila euro è stata commessa alla banca BPER di Camerana, ad Ancona. La seconda rapina dal bottino di quasi 100mila euro è stata commessa ai danni della banca BPER di Grottammare, ad Ascoli Piceno. La terza rapina dal bottino di 44mila euro è stata commessa ai danni della Banca Popolare di Bari a San Benedetto del Tronto. L’ultima rapina è stata tentata ai danni del Banco San Paolo di Acquaspartana, in Provincia di Terni.