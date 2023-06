Sgominata banda di rapina-Rolex: a un turista ne rubarono uno da 22mila euro

La Polizia ha arrestato a Napoli quattro persone per una rapina commessa il 12 maggio 2022 ai danni di un turista americano, al quale avrebbero portato via un orologio Rolex del valore di 22mila euro, strappandoglielo dal polso mentre era alla guida della propria auto. L'ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea dispone la custodia cautelare in carcere per un 42enne, un 35enne, un 34enne e un 23enne, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Gli accertamenti svolti da personale della Squadra Mobile di Napoli, coadiuvata dalla Squadra Mobile di Parma e dal Commissariato di Formia (Latina), hanno consentito di appurare come la rapina sarebbe stata commessa dopo un lungo pedinamento, a bordo di scooter, dell'auto sulla quale viaggiava la vittima, conclusosi poi in via dell'Anticaglia, dove un complice ha urtato lo specchietto laterale dell'auto costringendo il conducente a sporgere il braccio per sistemarlo, mentre gli altri due si sono avventati su di lui, strappandogli dal polso il prezioso orologio.

Le indagini, condotte attraverso l'analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, l'ascolto delle vittime e le individuazioni fotografiche, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati anche in relazione ai rispettivi ruoli assunti. Sono inoltre in corso ulteriori indagini finalizzate a verificare l'eventuale coinvolgimento degli indagati in ulteriori analoghi episodi.