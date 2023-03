Caccia alla banda della "Multipla": è il terrore dei magazzini - VIDEO

Allarme a Licola dove una banda di ladri sta prendendo di mira i magazzini della zona. A lanciare l'allarme sono stati i residenti che hanno segnalato la vicenda al deputato Francesco Emilio Borrelli.

"Siamo a Licola. Questa Fiat Multipla sta girando da settimane con a bordo delinquenti che scassinano magazzini. Non ne possiamo più", si legge in un post che accompagna alcune immagini della banda in azione.