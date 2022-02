Banda all'assalto di un'abitazione per rubare due scooter: "Sono il terrore del quartiere" - VIDEO

I residenti sono sempre più preoccupati per l'aumento di furti e rapine

C'è preoccupazione al Vomero per l'aumento di furti e rapine a danno di commercianti, residenti ed automobilisti. L’ultimo furto, segnalato da un residente al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, è avvenuto la notte tra il 7 e l’8 febbraio in viale Raffaello dove 4 uomini, dopo aver scassinato il cancello di un’abitazione, hanno portato via due scooter.

“Viale Raffaello, come molte altre parti della città, è terra di nessuno, tra furti di pneumatici, rapine ed altro. Questa banda che è entrata in azione l’altra notte, e mi riferiscono che è ben nota alle forze dell’ordine ed agisce con la stessa metodica prevalentemente nel quartiere Vomero.”- racconta il segnalante.

“Chiediamo alle forze dell’ordine di riuscire a fermare questi criminali in tempi brevi ed assicurarli alla giustizia. La cittadinanza è esasperata e stanca di tutta questa delinquenza e criminalità.”, sono le parole di Borrelli e quelle di Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde alla Municipalità V.