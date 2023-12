Banda del buco in azione: svaligiata tabaccheria

Alle due di notte, i carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in una tabaccheria di via Salvator Rosa, a Napoli, allertati dal 112 per la segnalazione di un “furto in atto”. Sul posto i militari hanno trovato la serranda abbassata e i lucchetti danneggiati con del collante. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco i carabinieri sono entrati nel locale dove hanno rinvenuto un foro nel pavimento del ripostiglio del locale. Da un primo sommario sopralluogo pare che siano state rubate diverse sigarette e denaro contante. Indagini in corso.