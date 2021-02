Sbucano dalle fogne e derubano tabaccheria: banda del buco in azione

La “banda del buco” stavolta ha colpito in via Arenaccia, in una tabaccheria. Stamattina la brutta sorpresa per il proprietario: aperta la saracinesca, si è reso conto di esser stato vittima di un furto.

Ignoti avevano infatti perforato il pavimento del suo esercizio commerciale sbucando dalla rete fognaria.

Secondo la polizia, che sta indagando sull'accaduto, si trattava almeno di tre persone.

Il bottino è stato del denaro rimasto in cassa, di diversi pacchetti di sigarette e di gratta e vinci.