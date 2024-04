Banconote false a Napoli: sequestrato un milione di euro

Sequestrati beni dal valore di circa un milione di euro nei confronti di quattro soggetti indagati per associazione per delinquere e di falsificazione e spendita di banconote contraffatte. Si tratta di individui destinatari, ieri, di una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha colpito 64 persone accusate di aver dato via a una rivendita di banconote in euro false in un 'basso' del centro storico di Napoli.

Le indagini hanno riguardato anche una presunta finalità di agevolare il clan camorristico Mazzarella. Ad eseguire il sequestro preventivo, emesso dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, sono stati i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza partenopea. Il provvedimento di sequestro scaturisce da accertamenti economico-patrimoniali che hanno fatto emergere significative incongruenze, in un arco temporale compreso tra il 2004 e il 2022, fra i beni nella disponibilità degli indagati e dei rispettivi nuclei familiari e i redditi dichiarati o le attività economiche svolte.

Oggetto di sequestro tre abitazioni a uso civile e due magazzini di Napoli, ma anche i rapporti bancari e finanziari risultati nella disponibilità degli indagati, anche per interposta persona. È stato inoltre sequestrato un immobile nel quartiere Pendino di Napoli, base operativa del sodalizio e luogo utilizzato dagli indagati per lo smercio delle banconote contraffatte.