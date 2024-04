Banconote false, nell'operazione coinvolta anche una congrega religiosa

Tra le rivendite illegali di banconote false c'era addirittura una congrega religiosa del quartiere Pendino di Napoli. È quanto emerso nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli e condotte dai carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e Napoli, insieme ai colleghi del comando provinciale partenopeo. Già nel febbraio 2023 nel quartiere Vasto erano state arrestate 24 persone. Nel prosieguo delle indagini sono emerse le ramificazioni europee dell'organizzazione, capace di produrre fino a 2 milioni di euro contraffatti in una sola notte e di rivendere le banconote attraverso diversi canali.

La base era in un "basso" del rione Pendino, ma le rivendite erano disseminate in strada, in un negozio di alimentari, in un bar e addirittura in una congrega religiosa, un luogo di ritrovo del quartiere. "Le banconote erano classificate come Napoli Group per l'alto livello qualitativo" ha spiegato il generale Giuseppe Cavallari, comandante del nucleo Antifalsificazione Monetaria di Roma. L'inchiesta ha colpito "il secondo livello, quello della distribuzione delle banconote" ha precisato il colonnello Lorenzo Marinaccio, comandante del sezione di Napoli.

Per il generale Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, "è stato messo in campo tutto il knowhow degli specialisti dell'antifalsificazione e le competenze sul posto dell'Arma territoriale", con l'impiego oggi di oltre 200 uomini. "Indagini di questo tipo raramente si fanno - ha detto il procuratore Nicola Gratteri - ed è stato raggiunto un risultato significativo e importante. Storicamente la è leader tra le mafie per le monete false e la produzione di passaporti, ma in generale per tutto ciò che riguarda la contraffazione. In questo caso, il contesto è quello del clan Mazzarella. Si tratta di banconote talmente fatte bene, che viene riconosciuto ovunque in Europa".