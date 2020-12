Bancomat sputa quasi 1000 euro nel cuore di Napoli: un uomo li raccoglie e li consegna alla Polizia

Un bancomat nel cuore di Napoli sputa quasi 1000 euro in contanti. Un uomo che passeggiava in zona si accorge di quanto sta accadendo, raccoglie i soldi e li consegna alla Polizia.

E' quanto accaduto lo scorso 26 dicembre in via Foria. Protagonista della storia è Khalil, un 51enne italo-marocchino, che ha raccolto le banconote, per un totale di 980 euro, e si è recato negli uffici del Commissariato Vicaria Mercato.

"Abitiamo in una casa piccola - racconta la moglie di Khalil all'Ansa - mio figlio stava studiando in vista di un esame e lui ha deciso di andare a farsi una passeggiata per non disturbarlo".

Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno eseguito un controllo sul posto: sul bancomat non c'erano segni di effrazione o di manomissione. Gli investigatori, dopo avere avvertito la direzione della banca e l'istituto di vigilanza, stanno cercando di capire se il malfunzionamento sia stato frutto di un attacco hacker.