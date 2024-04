Tenta di forzare un bancomat pochi giorni dopo la scarcerazione: domiciliari per un residente nella Sanità

M.C. residente nel rione Sanità era stato arrestato per tentato furto aggravato. L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, era tornato in libertà da pochi mesi, dopo che a Casoria era stato arrestato per una rapina di un borsone con 27mila euro all’interno di un esercizio commerciale. A seguito del processo con rito abbreviato, il Giudice del Tribunale di Napoli lo ha condannato ad un anno e otto mesi di reclusione e lo ha rimesso in libertà, senza alcuna prescrizione.

Gli agenti del commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, erano intervenuti in largo Corigliano per la segnalazione di un allarme scattato presso un ufficio postale. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un furgone Iveco Daily parcheggiato davanti a uno sportello bancomat dell’ufficio postale. E contemporaneamente hanno verificato anche la presenza di due persone: alla loro vista, uno dei due si è dato alla fuga per sfuggire alla cattura. Ma i poliziotti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno raggiunto e bloccato l'uomo, recuperando un sacchetto contenente diversi arnesi atti allo scasso. Dopo aver messo al sicuro il materiale che è stato recuperato, gli agenti, espletate le formalità di rito, lo hanno arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale, dove e a disposizione dell’AG per la convalida dell’arresto. È caccia all’uomo che è riuscito a sfuggire all’arresto, che sinora non era stato identificato.

A seguito dell’udienza di convalida nel carcere di Poggioreale, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli Dott. Marcello de Chiara, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, aveva concesso gli arresti domiciliari presso la sua abitazione del rione sanità.