Colpo in banca della banda criminale: danneggiata una cassaforte “roller Cash”

I carabinieri sono intervenuti a Somma Vesuviana in via Aldo Moro 108 per la segnalazione di un tentato furto in un istituto di credito.

Poco prima ignoti si erano introdotti all’interno della Banca di Credito Popolare danneggiando una cassaforte “roller Cash” per poi fuggire.

Indagini in corso da parte dei militari dell'arma per risalire ai colpevoli e stimare il bottino razziato dalla banda nel raid.

Notte di paura nella città

Sempre a Somma Vesuviana i carabinieri sono intervenuti a via Cupa di Nola 44 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti 7 bossoli calibro 32. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento.