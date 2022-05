Bimbo di otto anni si allontana da casa: terrore per i genitori

Sono le ore 20 quando arriva, nella Sala Operativa del Compartimento Polizia Ferroviaria Napoli, la nota di ricerca di un bambino di otto anni di nazionalità libica allontanatosi da casa in provincia di Napoli. I genitori, disperati, si sono recati a fare denuncia nella locale stazione dei carabinieri. Contemporaneamente, il capotreno del treno metropolitano 20995 (Pozzuoli-Napoli San Giovanni Barra), partito da Pozzuoli, segnala la presenza a bordo di un minore non accompagnato.

Ad attenderlo, nella stazione di piazza Garibaldi, la pattuglia Polfer che prende in consegna il minore. Accudito, rifocillato e tranquillizzato dai poliziotti, il bambino ha riferito di essersi allontanato da casa nel tardo pomeriggio, per poi perdersi. Tanta paura per i genitori che sono corsi subito in stazione per riabbracciare il figlio.