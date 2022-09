Bimbo lascia la mano alla madre e corre tra le auto in corsa: lo spavento

Momenti di paura ieri sera a corso Secondigliano dove un bimbo di tre anni, sfuggito al controllo della mamma, ha rischiato di essere travolto dalle auto in corsa. Sul posto si è trovato a passare Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione Nazionale Guardie Giurate, che non ha esitato un attimo a mettere il piccolo in salvo.

È accaduto, intorno alle 20:30, nei pressi della pizzeria “Spicchio contemporaneo”, all’incrocio con vico Maglione.

Alviti, già medaglia d’argento al valor militare, libero dal servizio, ha prontamente afferrato il piccolo, trascinandolo sul marciapiede ed evitando così un più che probabile incidente, suscitando la reazione di sollievo dei presenti che si sono congratulati per il gesto.