Via Caracciolo, bimbo di quattro anni rischia di annegare

Ore 18.00 la postazione Chiatamone viene allertata per un bambino a rischio annegamento su lungomare Caracciolo (precisamente a “mappatella beach”).

:In pochi minuti l’equipaggio del 118 è sul posto e trova il bimbo sul bagnasciuga esanime e pallido. Iniziano immediatamente le manovre salvavita che continuano in ambulanza nel tragitto disperato verso il Santobono.

L’autista soccorritore riesce ad essere nel pronto soccorso dopo 7 minuti.

Il bambino viene fatto uscire dall’ambulanza con respiro spontaneo e battito, viene trasferito d’urgenza in rianimazione dove viene intubato, ma la cosa importante e' che e' ancora vivo", spiega il Dott. Manuel Ruggiero, Presidente NTI.