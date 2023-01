Bimbo di quattro anni disorientato e confuso vagava in via Toledo: "Non trovo la mamma"

Disorientato e confuso bimbo di 4 anni vagava per via Toledo: messo in salvo dai militari dell'esercito italiano. È la disavventura fortunatamente a lieto fine per una famiglia proveniente dal Nord Italia che era giunta a Napoli per una gita col proprio figlioletto di 4 anni . Presi dallo shopping i quattro turisti non si sono resi conto che il bimbo si era allontanato. Confuso e disorientato il piccolo è stato notato da una pattuglia dell'esercito italiano impegnata nell'operazione "Strade Sicure".

Il piccolo ha detto ai militari " non trovo la mamma". Immediate sono partite le ricerche dei genitori percorrendo a ritroso via Toledo e chiedendo in gran parte dei negozi siti in quella via. Nel mentre i militari sono stati ausiliati da una volante della Questura partenopea nelle ricerche. Dopo circa 20 minuti i soccorritori si sono imbattuti nei genitori e familiari del piccolo. Previa verifica se si trattasse effettivamente dei familiari del piccolo avventuriero il bimbo è stato affidato alle braccia amorevoli seppur scosse dei genitori .