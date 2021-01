Bimbo nasce tra i rifiuti a Poggioreale: salvato dalla polizia

È nato tra i rifiuti di uno stabile abbandonato. A partorirlo in strada una donna senza fissa dimora. È riuscito però a salvarsi grazie all'intervento di alcune persone e della polizia che l'ha portato in ospedale. È questa la storia di un neonato che questa mattina è venuto alla luce. Intorno alle 12 è stato trovato tra i rifiuti, avvolto in vecchio cappotto nei pressi dell'area ex Nato di Poggioreale.

Delle persone l'hanno scoperto e hanno chiamato subito la polizia. Gli agenti quando sono arrivati l'hanno trovato ancora insanguinato e cianotico e hanno subito chiamato un'ambulanza che l'ha portato all'ospedale Santobono. Lì il piccolo è attualmente monitorato ma non sembra essere in pericolo di vita. Soccorsa anche la madre, una marocchina di 29 anni che viveva all'interno della struttura. La donna è stata portata a Villa Betania dove è stata curata.