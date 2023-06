Dodicenne morto disarcionato dal mulo, gli animalisti: “Non abbattete gli animali, li prendiamo noi”

L'Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, è intervenuta a proposito della tragedia di Agerola, ovvero la morte del 12enne Giovanni Cavaliere disarcionato da un mulo di proprietà di suo nonno.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri ed è stata messa sotto sequestro la stalla.

“Come primo atto – fa sapere l'Aidaa – vogliamo rivolgere le nostre condoglianze alla famiglia e rispettare totalmente il loro dolore per la perdita del piccolo Giovanni, ma ci permettiamo di rivolgerci alle forze dell'ordine ed ai proprietari dei muli chiediamo a loro di non uccidere i muli ma qualora lo volessero di contattarci perché noi siamo pronti a dare una mano a trovare eventualmente una nuova collocazione per gli animali in una struttura dove possano vivere liberi per il resto della loro vita”.