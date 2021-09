Bimbo morto a via Foria: il domestico davanti al giudice

Si è tenuta questa mattina nel carcere napoletano di Poggioreale l'udienza di convalida del fermo di Mariano Cannio, il 38enne ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del piccolo Samuele, il bimbo di quattro anni morto dopo essere caduto dal balcone in via Foria a Napoli. L'udienza è durata circa un'ora e mezza e si è tenuta dinanzi al gip Valentina Gallo, presenti i pm Aprea e Marra. Ad assistere Cannio è l'avvocato Mariassunta Zotti, che spiega di voler mantenere il massimo riserbo su quanto riferito dal suo assistito: "Ho il massimo rispetto per il dolore della famiglia, è una tragedia e ci sono persone che ne sono emotivamente provate" ha detto ai giornalisti presenti all'esterno del carcere. Adesso si attende la decisione del giudice sul fermo.