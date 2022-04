Bambino morso da un cane nel giardino degli amici di famiglia: "Ferite serie"

È ricoverato al Santobono, secondo quanto riferito dai medici fortunatamente non in pericolo di vita. Un bambino di 10 anni è finito ieri sera in ospedale dopo esser stato azzannato da un cane mentre giocava con i cuccioli dell'animale.

L'episodio è avvenuto a Grottaminarda, in provincia di Avellino, ed il bambino è stato inizialmente ricoverato al Frangipane di Ariano Irpino prima del trasferimento nel nosocomio pediatrico partenopeo. Per lui ferite definite dai sanitari "serie" sulle braccia, dove il cane lo ha morso.

L'aggressione al piccolo è avvenuta nel giardino di un'abitazione di amici dei genitori. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno attivato anche i medici veterinari dell'Asl di Avellino per i dovuti controlli sull'animale.