Bambino di 4 anni investito da uno scooter: trasportato in ospedale

Un bambino di soli 4 anni è stato investito, oggi pomeriggio, da uno scooter mentre stava passeggiando con la madre in una strada nei pressi di via Toledo. Il piccolo, come riporta Il Mattino, è stato subito soccorso dal centauro e trasportato al vicino ospedale dei Pellegrini.

Solo successivamente è stato trasferito all'ospedale santobono. Il bambino ha riportato diverse contusioni ed un trauma cranico, ma la prognosi non è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri che sono giunti sul posto dell'incidente.