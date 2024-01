Bimbo con tracce di cocaina: trasmessa con l'allattamento. Sospetti maltrattamenti

E' drammatico il quadro clinico del bimbo di tre mesi ricoverato all'Ospedale Santobono di Napoli perché affetto da meningite. Le analisi hanno appurato la presenza di cocaina nelle urine. Secondo fonti interne all'ospedale, la sostanza stupefacente sarebbe stata trasmessa dalla madre attraverso l'allattamento.

Come se non bastasse, il neonato presenterebbe la sindrome del bambino scosso, o shaken baby sindrome. In medicina, la sindrome indica quegli effetti causati da forti scosse cui il piccolo viene sottoposto. Spesso, è indicativa di maltrattamenti, perché i genitori scuotono il bebè esasperati dal pianto. Questo comportamento può creare lesioni al cervello e alla retina molto gravi. Ciò perché fino ai 2 anni i bambini hanno una muscolatura molto debole. Nelle statistiche, a subire maggiormente questi atteggiamenti sono i neonati dalle 2 settimane ai 6 mesi.

Il bimbo resta in isolamento e i medici dell'Ospedale Santobono stanno facendo di tutto per salvargli la vita. A Napoli è giunto con un trasferimento dal Ruggi di Salerno, dove era stato inizialmente ricoverato e stabilizzato.