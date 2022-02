Bimbo di tre anni grave al Santobono: è precipitato da una finestra di casa

È al momento ricoverato in prognosi riservata al Santobono. Appena tre anni, un bambino ieri è precipitato dal secondo piano di un edificio in via Casalanno a Quarto.

Il piccolo avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi da una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto.

La madre ed alcuni vicini lo hanno immediatamente trasportato all'ospedale più vicino, il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove gli è stata diagnosticata una frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale. Da lì il trasferimento al Santobono, in gravi condizioni.

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli stanno indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto, chiarendo eventuali responsabilità.