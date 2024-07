Bambino cade dal balcone da nove metri: è grave al Santobono

È in prognosi riservata e in gravi condizioni la bambina di dieci anni investita ieri mattina a Montefalcone nel Sannio. Lo si apprende da fonti mediche. La bambina si trova all'ospedale santo Spirito di Pescara, dove è stata trasportata d'urgenza con un elicottero del 118 e sottoposta a un primo intervento chirurgico. La comunità locale sta vivendo ore di apprensione e dolore. Secondo alcune testimonianze al vaglio dei carabinieri che stanno accertando la dinamica, potrebbe essere stato il sole delle prime ore del mattino ad abbagliare il conducente dell'auto che l'ha travolta.

L'uomo si è immediatamente fermato sul luogo dell'incidente, in via Cardinale, nei pressi di contrada Sterparo, e ha chiamato i soccorsi gridando per attirare l'attenzione dei parenti della bambina e allertando il 118. L'incidente è avvenuto mentre la bambina, insieme al fratellino, stava scendendo da casa verso la fermata dell'autobus che li avrebbe dovuti portare a una colonia estiva. Solo pochi giorni fa un altro drammatico incidente a Venafro, dove un bambino di sette anni è caduto dal balcone, precipitando da un'altezza di nove metri. Il bambino è stato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli dopo i primi accertamenti al Veneziale di Isernia.