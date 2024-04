Bambino contemporaneamente sia in classe che al centro della terapia: arrivano gli ispettori a scuola

É arrivata ad Afragola l'ispezione dell'USR Campania, diretto dal professor Ettore Acerra, nella scuola di Andrea, bambino autistico che sarebbe risultato contemporaneamente sia in classe che al centro della terapia, come denunciato dai suoi genitori.

"Abbiamo fornito tutti gli elementi all'USR - dichiara Asia Maraucci - gli abbiamo dato ogni tipo di relazione e di prove vedi abbiamo informati anche sulle varie versioni cambiate dalla scuola per cercare di darci spiegazioni. Noi ci auguriamo che siano presi i giusti provvedimenti nei confronti di chi ha sbagliato - prosegue - sicuramente non ci fermeremo e andremo avanti in tutte le strade percorribili per dare giustizia ad Andrea. Ci siamo accorti della tensione della scuola nei nostri confronti - conclude - ma sicuramente questo non ci farà cambiare idea"