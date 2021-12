Bimbo di 3 anni va in arresto cardiaco a scuola: salvato dalle maestre

Un bimbo di 3 anni è stato salvato dalle maestre dia scuola dopo essere stato colpito da arresto cardiaco. Le docenti, vedendo il piccolo in difficoltà, non si sono fatte prendere dal panico e, prima dell'arrivo dei 118, hanno effettuato un massaggio cardiaco salvavita. L'episodio è stato raccontato da Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Questa volta le eroine sono le maestre della scuola E. Montale di Scampia! Ore 12.00 circa bambino di 3 anni perde coscienza e va in arresto cardiaco, le maestre del plesso non si limitano a chiamare il 118 bensì fanno una cosa straordinaria; iniziano il massaggio cardiaco!!! per lunghi ed interminabili minuti continuano sino all’arrivo della postazione 118 di Scampia (tipo India)".

Poco prima dell’arrivo dell’equipaggio il bambino riprende ritmo e respiro, stabilizzato dal personale sanitario 118 viene trasferito d’urgenza al Santobono di Napoli. Complimenti alle maestre: Paola Morano (team leader) Angela Calvino Anna Longobardi Patrizia Viglione Ma grazie anche alla preside dell’Istituto Eugenio Montale dott.ssa Paola Carnevale che , da quanto apprende NTI, ogni 2 anni provvede alla formazione blsd del personale docente e che ha acquistato un DAE a disposizione dell’istituto!".

“Complimenti a queste maestre che si sono scorciate le maniche ed hanno messo 2 mani sul torace del piccolo! Brave a nome mio e a nome di tutti i membri della associazione!”