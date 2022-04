Dramma a scuola: bambino di 12 anni morto improvvisamente dopo un malore

Prima il malore e poi la morte improvvisa. Un'intera comunità è sconvolta per la morte di un 12enne. Questa mattina a Cimitile i carabinieri della stazione locale sono intervenuti presso l’Istituto Comprensivo Statale Mercogliano-Guadagni. Poco prima un 12enne del posto, colto da malore mentre si trovava nell’atrio della scuola, era deceduto. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei docenti e del personale scolastico.

I militari stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti e provare a risalire alle cause del decesso. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che il ragazzino soffrisse di alcune patologie ma gli stessi militari hanno invitato alla cautela visto che sono in corso gli accertamenti. Solo le analisi del medico legale potranno stabilire con certezza le cause del decesso.