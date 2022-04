Guerra in Ucraina, il garante dei minori: "A Napoli centinaia di bimbi arrivati senza genitori"

Tantissimi bambini soli, arrivati a Napoli dall'Ucraina senza genitori. È la denuncia di Giuseppe Scialla, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Campania.

"Dei 20mila profughi ucraini in fuga dalla guerra giunti a Napoli - spiega il garante - centinaia sono bambini arrivati soli, senza accompagnatori, con una lettera di presentazione in tasca. Il momento storico impone un'accelerazione sulla formazione qualificata di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (MSNA) e per questo ho organizzato una seconda sessione del corso gratuito di alta formazione dopo quello di 60 ore svoltosi nel 2021 e volto all'integrazione dell'elenco presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Campania".

L'evento inaugurale del corso gratuito si terrà il 27 aprile in streaming, alle 15, dal Consiglio Regionale della Campania sulla piattaforma Teams. Suddiviso in 5 moduli fino all'11 maggio, il corso avrà un test finale riservato ai partecipanti che avranno raggiunto il quorum di obbligo di frequenza.

"Con me ci saranno autorevoli relatori quali Maria de Luzenberger procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Loredana Capocelli consigliere dell'ordine degli avvocati di Napoli, Roberta Aria di Save The Children Italia. Sono soddisfatto dei tutori volontari fin qui formati ed inseriti nei registri ufficiali per lo svolgimento della loro funzione di tutela psicologica, legale e sanitaria dei minori stranieri non accompagnati, ma occorre aumentare - conclude il garante - il numero delle risorse da mettere a disposizione dei piccoli che giungono sul nostro territorio".