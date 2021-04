Quattro bambini positivi al Covid-19, chiusa scuola nel napoletano

Sospensione delle attività didattiche in presenza presso il plesso scolastico "Bovio-San Barbato" dal 19 al 21 aprile. Questa la decisione del sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, dopo la positività al Covid-19 di quattro bambini.

"Considerato che nel tardo pomeriggio di domenica ci è pervenuta una comunicazione da parte del Dirigente scolastico in cui ci segnala la presenza di 4 bambini risultati positivi e un numero elevato del personale messo in isolamento, si è ritenuto opportuno chiudere per tre giorni per permettere al Dirigente scolastico di organizzare il personale docente e garantire ai nostri bambini la massima sicurezza", spiega il sindaco Corrado sui social.