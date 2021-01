Due bimbi positivi all'Orazio di Posillipo: madri in agitazione

Due bambini che frequentano una terza classe del plesso Orazio di Posillipo sono risultati positivi. La notizia si sarebbe diffusa attraverso un gruppo Whatsapp di genitori. I familiari dei bambini risultati positivi avrebbero avvisato i genitori degli altri studenti attraverso la chat di aver inviato anche una pec alla scuola con il risultato dei tamponi. Ed è subito scattata la protesta di alcune mamme preoccupate per la promiscuità delle aule e per la condivisione degli spazi ritenuta eccessiva in un periodo come questo, la mancanza di aerazione in alcune classi e il mancato distanziamento tra banchi e alunni.

Intanto, appena appresa la notizia della positività degli alunni sono state sospese le attività in presenza delle classi che frequentano i due piccoli, mentre per le altre due sezioni di primaria si sono svolte regolarmente.

In quarantena sarebbero due maestre in comune con tutte le classi. Le mamme minacciano di rivolgersi alla Procura della Repubblica, mentre la dirigente scolastica chiarisce che "la scuola, appena saputa la notizia, ha seguito il protocollo e procederà alla sanificazione dell’Asl"