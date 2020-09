Bimbo di 4 anni positivo al Covid-19: contagiati anche mamma e papà

"Mi sono appena accertato delle condizioni di salute del piccolo di 4 anni, risultato, ieri, insieme alla sua mamma ed al suo papà, positivo al Covid19. Voglio rassicurarvi: stanno tutti bene, sono insieme, in isolamento, e non hanno sintomi. Con grande attenzione stanno vivendo serenamente, con un po' di fisiologica preoccupazione, questi giorni di isolamento. Al piccolo, in modo speciale, alla sua mamma ed al suo papà, così come a tutti i concittadini positivi al covid, il mio abbraccio, che sono sicuro sia anche quello di tutti voi. La distanza fisica non potrà mai dividerci affettivamente. Auguri di una veloce guarigione". E' l'aggiornamento di Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano sui contagi nella città che amministra.

