Coronavirus, 16 bambini positivi a Pomigliano d'Arco: l'annuncio del sindaco

Sono sedici i bambini positivi al Coronavirus a Pomigliano d'Arco. E' quanto annunciato alla cittadinanza dal sindaco Gianluca Del Mastro nel corso di una diretta video sui social.

"Nelle ultime ore ho incontrato i responsabili del centro operativo comunale e abbiamo raccolto i dati sulla diffusione del Covid in città provenienti dall'Asl, che parlano di 52 positivi nel nostro territorio. Si tratta di dati in continuo aggiornamento, perchè continuo è lo screening. I bambini positivi sono 16. Ho sentito altri numeri, ma il numero attestato è di 16. Sono tutti asintomatici, così come molti altri dei 52 positivi in totale. 6 sono le persone ricoverate, senza sintomi gravi", ha spiegato il primo cittadino facendo il punto della situazione sul contagio nel comune napoletano.

"Le persone positive - ha aggiunto Del Mastro - sono contattate dalla centrale operativa della Protezione Civile comunale e ad essi vengono offerti alcuni servizi, come ad esempio la raccolta differenziata dedicata, l'acquisto di farmaci, l'accudimento di animali e altri servizi specifici, in modo tale che possano restare in casa".