I bimbi feriti a Gaza saranno curati all'Ospedale Santobono

C'è anche il Santobono di Napoli nella rete di ospedali che accoglieranno i minori feriti nella Striscia di Gaza che necessitano di cure. È decollato da Il Cairo (Egitto) l'aereo dell’aeronautica militare che trasporta in Italia 45 persone provenienti dai territori palestinesi, da settimane sotto i bombardamenti da parte di Israele. Si tratta di 14 bambini, 8 adulti e 23 accompagnatori, che saranno curati in alcuni dei migliori ospedali pediatrici italiani. La più piccola è Aisel (luce della Luna), una bambina di soli 4 mesi. L’arrivo in Italia è previsto attorno alle 18, all’aeroporto di Roma Ciampino.

I piccoli pazienti saranno ricoverati negli ospedali individuati dal ministero della Salute: ospedale Santobono di Napoli, ospedale Meyer di Firenze, ospedale Gaslini di Genova, ospedale Sant’Andrea di Roma, ospedale Niguarda di Milano, ospedale Rizzoli di Bologna e ospedale Bambin Gesù di Roma. L’operazione è stata condotta da un equipaggio dell’aeronautica militare e da personale medico e paramedico militare. All'attività hanno inoltre preso parte due medici dell’ospedale Gaslini, una mediatrice culturale del ministero della Salute e personale del Maeci. L’Italia, che sta valutando la possibilità di distribuire materiale umanitario nella Striscia di Gaza tramite aviolancio, auspica l'attivazione di un corridoio marittimo per il trasporto di aiuti umanitari ed è pronta a inviare un ospedale da campo dell’esercito italiano, non appena le condizioni lo consentiranno.