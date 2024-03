Togliere i ragazzi di Napoli dalle strade con lo sport: il progetto

Per una volta sono stati i bambini a scegliere lo sport dei loro sogni. E il sogno si è avverato. Trenta ragazzi dei quartieri difficili di Napoli hanno partecipato al progetto Sport Never Stop, un'iniziativa realizzata dalla Fondazione Un albero per la vita, con il finanziamento di Fondazione Conad. In questo modo, hanno potuto partecipare a corsi sportivi di un anno in maniera del tutto gratuita. Un progetto che ha preso vita a settembre 2023 in otto città italiane, tra cui Napoli, per un totale di 250 beneficiari. Calcio, rugby, nuoto, basket, ginnastica artistica e arti marziali sono solo alcuni degli sport scelti.

Un metodo, lo sport, per contrastare la povertà educativa e prevenire la microcriminalità. Per questo motivo, alla presentazione dei risultati nella sala giunta del Comune di Napoli c'era anche il procuratore capo Nicola Gratteri, che ha illustrato come i ragazzi dei vicoli della città, che hanno poco e sono poco seguiti, diventano facili prede della criminalità perché "...vedono i figli e i nipoti dei camorristi con i soldi con oggetti di lusso".

Con Sport Never Stop, sono stati offerti centinaia di percorsi di pratica sportiva costruiti sui loro desideri e sulle loro attitudini. In parallelo, sono stati attivati corsi didattici per educare a uno stile di vita sano e a una corretta alimentazione, rivolti sia ai bambini che alle famiglie. Secondo il rapporto Save the Children del 2022 sulla povertà educativa “in Italia il 67,6% dei minori di 17 anni non è mai andato a teatro, il 62,8% non ha mai visitato un sito archeologico e il 49,9% non è mai entrato in un museo. Il 22% non ha praticato sport e attività fisica e solo il 13,5% dei bambini e delle bambine sotto i tre anni ha frequentato un asilo nido”. Infine, la povertà educativa e l’inattività spesso si accompagnano alla scarsa attenzione verso una corretta alimentazione: da una recente ricerca del Dipartimento di Sanità Pubblica - Università Cattolica di Milano, 1 bambino su 7 in Italia vive in una situazione di insicurezza alimentare. Questo determina un incremento dei casi di malnutrizione, obesità infantile, malattie croniche infantili.

Gratteri ha criticato le famiglie in cui i bimbi si trovano già in tenera età con smartphone e tablet in mano: "Hanno bisogno di imparare a parlare. Se sono qui, oggi, è perché un buon lavoro con i ragazzi vuol dire meno lavoro per i magistrati quando diventeranno grandi".

In coda alla conferenza è intervenuto anche il sindaco Gaetano Manfredi: "“Abbiamo diverse esperienze a Napoli, in quartieri complessi, che dimostrano come lo sport sia un grande veicolo di educazione perché attrae anche ragazzi che hanno difficoltà scolastiche e li inquadra in un sistema di regole. Fare sport significa rispettare delle regole, rispettare l’avversario, rispettare il proprio allenatore".