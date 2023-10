Tre bambine di 8 anni in lacrime si rifugiano in un negozio e chiedono aiuto: la scoperta

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno denunciato un 49enne incensurato per abbandono di minori.

Secondo quanto ricostruito dai militari, una bambina di 8 anni aveva ospitato in casa, a Massa di Somma, due amichette della stessa età. Mentre giocavano in cameretta, il padre avrebbe scoperto che il loro cane era fuggito e avrebbe attribuito la colpa alle bambine, abbandonandole in strada sul marciapiede e richiudendo la porta.

Le bambine, in lacrime, si sono rifugiate in un negozio di detersivi, fortunatamente ancora aperto, e hanno chiesto aiuto. Il negoziante ha subito chiamato il 112, con i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio che si sono precipitati sul posto.

Le piccole sono state affidate alla moglie del denunciato, in quel momento altrove per alcune commissioni.