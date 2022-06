Paura in spiaggia, bimba smarrita trovata in mare priva di conoscenza

Ore terribili a Torre Annunziata, dove una bambina è stata smarrita in un lido e ritrovata tempo dopo in acqua. La piccola, Vittoria, è stata trasportata in ospedale a Castellammare di Stabia, dove si trova in questo momento.

Quattro anni, la bimba si trovava in spiaggia insieme a sua madre. Intorno alle 15 la donna ne ha denunciato la scomparsa e sono partite le ricerche, sia da parte delle forze dell'ordine che da parte di altri bagnanti. Vittoria si era avventurata da sola in acqua, facendo perdere le proprie tracce.

È stata ritrovata tempo dopo, non è chiaro quanto. Secondo le prime testimonianze priva di conoscenza. C'è ancora riserbo sulle sue attuali condizioni di salute.