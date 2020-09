Coronavirus, tre nuovi casi a Frattamaggiore: positiva anche una bambina

Tre nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati registrati a Frattamaggiore. Tra loro c'è anche una bambina. E' quanto reso noto alla cittadinanza dal sindaco Marco Antonio Del Prete.

"L’Asl mi ha comunicato altri tre positivi. Si tratta di un ragazzo risultato positivo al rientro dalle vacanze e di un nonno ed una nipotina che erano stati in contatto con un parente, residente in un altro Comune, risultato poi positivo. I tre erano già stati posti in isolamento domiciliare e fortunatamente godono di buone condizioni di salute. Abbiamo superato i 20 casi in città. Stiamo monitorando la situazione ora per ora e, in caso di ulteriori aumenti, valuteremo la possibilità di adottare ulteriori misure restrittive. Nel frattempo, rinnovo il mio invito al rispetto delle regole", le parole del sindaco Del Prete.