Aurora, investita e uccisa da sua madre: la donna non ha la patente

È quanto emerso stamane sulla tragedia avvenuta ieri a Casalnuovo. La salma della piccola di 7 anni è stata sequestrata per l'autopsia, così come è a disposizione delle autorità l'Audi A3 guidata dalla madre: sarà sottoposta a rilievi per verificare guasti tecnici eventualmente a monte della tragedia