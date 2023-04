Madre investe e uccide la figlia di 7 anni: senza patente, si stava esercitando alla guida

Errore, e non un guasto tecnico. La morte della piccola Aurora Napolitano, la bambina di 7 anni travolta e uccisa dall'auto che guidava sua madre, sarebbe stata causata da uno sbaglio commesso alla guida dalla giovane donna. Trentatré anni, senza patente, questa si stava esercitando alla guida: a quanto pare invece di mettere la prima ha inserito la retromarcia e per la piccola, che si trovava fatalmente dietro la vettura, non c'è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 16 in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo. I soccorsi, prontamente intervenuti, non sono riusciti a farle salva la vita. Anche il padre della bambina è rimasto ferito: pare abbia assistito alla scena e provato a fermare a mani nude l'incedere della vettura.

I primi momenti dopo la tragedia

"La piccola Aurora – ha scritto a caldo il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia – da una prima ricostruzione sarebbe stata investita dall'auto guidata dalla madre. La donna, residente a Napoli, stava facendo retromarcia. I carabinieri hanno trovato il mezzo che ha travolto la piccola sul luogo dell'incidente".

In un primo momento si era parlato di un'auto pirata, nel tentativo fatto da alcuni presenti, probabilmente, di scagionare la madre straziata dal dolore per quanto accaduto. Poi è emersa la vera dinamica di quei terribili momenti.

Le indagini

La salma della bambina è stata sequestrata e verrà sottoposta con ogni probabilità a un esame autoptico. Anche l'auto è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Nola. Non è da escludere che nonostante le ricostruzioni delle ultime ore non vengano disposti rilievi sul mezzo per capire se ci sia stato un eventuale guasto tecnico.

Un caso simile si era verificato in provincia di Napoli nel 2008. Quella volta, a Marano, una donna guidando in retromarcia travolse e uccise il nipotino di due anni.